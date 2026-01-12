Глава Минобороны Британии едва не попал под удар «Орешником»

Sun: Глава Минобороны Британии Хили оказался рядом с местом удара «Орешником»

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили едва не оказался под ударом «Орешника» — по пути в Киев он находился неподалеку от места удара этой ракетой. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Как говорится в материале, чиновник «чуть не попал в беду», под Львовом — в четверг, когда был нанесен удар «Орешником», он на поезде направлялся в столицу Украины.

Ранее стало известно, что поезд Хили совершил экстренную остановку во время его визита в Киев. Причиной остановки стала ракетно-дроновая атака поблизости.