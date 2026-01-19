Реклама

11:35, 19 января 2026

Еще один олимпийский чемпион оценил размер своей пенсии

Чемпион ОИ Васильев назвал свою олимпийскую пенсию в 60 тысяч приличной
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил размер своей пенсии. Об этом сообщает Sport24.

«У меня есть олимпийская пенсия, правда, это называется — Президентская стипендия. Она составляет 60 тысяч рублей, но, к сожалению, давно не было индексации», — заявил Васильев. Он добавил, что пять-семь лет назад эта пенсия считалась приличной, но сейчас это маловато.

Васильев сообщил, что продолжает работать, а стипендия является хорошим подспорьем. «Но и пенсионерам — олимпийским чемпионам, у кого маленькие пенсии, даже в нынешней ситуации 60 тысяч — достаточно приличные деньги», — добавил бывший спортсмен.

Ранее размер своей пенсии оценил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он отметил, что получает 52 тысячи в месяц, и счел эту сумму недостаточной.

