Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:20, 16 января 2026Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион выразил разочарование размером пенсии

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов выразил разочарование размером пенсии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил разочарование размером своей пенсии. Об этом сообщает Sport24.

Бывший спортсмен отметил, что, несмотря на победы на Играх, получает в месяц 52 тысячи рублей. «Посчитайте, сколько нас на душу населения. 0,002 процента всего-навсего. А олимпийская пенсия всего 52 тысячи», — отметил Тихонов.

Он также высказался о пенсии бывшего главы АО «Роснано» Анатолия Чубайса, которая, по данным Тихонова, составляет 500 тысяч рублей в месяц. «Не берусь утверждать, но говорят, что это так», — добавил Тихонов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о том, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Россиянин выпрыгнул из окна и напал на сотрудников полиции

    Российский город втрое увеличил выплату новобранцам СВО

    Четырехкратный олимпийский чемпион выразил разочарование размером пенсии

    Агутин показал архивное фото с Варум в честь 28-й годовщины свадьбы

    На Украине оценили количество целых электростанций

    Российская авиакомпания увеличит габариты ручной клади

    Курс рубля вырос до максимума за год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok