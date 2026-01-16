Четырехкратный олимпийский чемпион выразил разочарование размером пенсии

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов выразил разочарование размером пенсии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил разочарование размером своей пенсии. Об этом сообщает Sport24.

Бывший спортсмен отметил, что, несмотря на победы на Играх, получает в месяц 52 тысячи рублей. «Посчитайте, сколько нас на душу населения. 0,002 процента всего-навсего. А олимпийская пенсия всего 52 тысячи», — отметил Тихонов.

Он также высказался о пенсии бывшего главы АО «Роснано» Анатолия Чубайса, которая, по данным Тихонова, составляет 500 тысяч рублей в месяц. «Не берусь утверждать, но говорят, что это так», — добавил Тихонов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о том, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».