07:09, 19 января 2026Мир

Европу уличили в «стратегической бесхребетности» из-за Гренландии

Global Times: Европа демонстрирует бесхребетность перед США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jens Buttner / dpa / Global Look Press

Европа стремится угодить США и для этого прибегает не только к двойным стандартам, но и к «стратегической бесхребетности». В этом ее уличила китайская газета Global Times.

«Европа считает Китай соперником, а США союзником, но когда США угрожают Гренландии или навязывают Европе тарифный вымогательский закон, то результатом становится покорное потворство и терпимость. Это не просто злоупотребление двойными стандартами, но и разоблачение стратегической "бесхребетности"», — указано в сообщении.

Европа также под давлением США все чаще отказывается от использования оборудования из КНР в своей инфраструктуре, что противоречит «научной логике и рыночным принципам». Все это привело к тому, что Европа стала пешкой в попытке США сохранить свое технологическое превосходство, пишет газета.

Ранее о зависимости Европы от США заявил бывший министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб. «Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, а теперь мы, наоборот, зависимы от США. Теоретически Штаты могли бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема», — посетовал он.

