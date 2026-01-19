Бродкорб: Европа не может помешать США из-за разрыва связей с Россией

Европа оказалась в сильной зависимости от США после разрыва связей с Россией в энергетической сфере. Об этом заявил бывший министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб в интервью телеканалу Welt.

Он отметил, что европейские страны вынуждены исполнять любую волю Вашингтона в вопросе Гренландии, поскольку в противном случае они могут лишиться поставок энергоносителей.

«Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США. Теоретически Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема», — посетовал экс-министр.

Он подчеркнул, что страны Европы, включая Германию, нуждаются в партнерах в сфере безопасности, экономики и энергетики, так как после разрыва отношений с Россией они остались без союзников. «Нам нельзя одновременно вступать в конфликт с Китаем, Россией и США», — заключил Бродкорб.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании страны достичь баланса в отношениях с Россией. Он назвал Россию европейской страной и подчеркнул важность поиска долгосрочного равновесия с Москвой.