Глава Минфина оценил идею отдать формирование бюджета ИИ

Глава Минфина России Силуанов: Ни один ИИ не справится с формированием бюджета

Ни один искусственный интеллект не сможет справиться в вопросе формирования бюджета, поскольку для этих целей нужна «душа». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

«Все равно, когда формируешь бюджет, здесь нужна душа. Ни один искусственный интеллект, я думаю, пока сегодня с этим не справится», — отметил Силуанов.

До этого глава экономического ведомства объяснял, что сейчас Минфин занимается изучением опыта в области использовании ИИ другими странами. По его словам, Россия в этом смысле идет собственным путем, при этом искусственный интеллект уже помогает министерству высчитывать доходную базу.

Помимо прочего, специалисты также применяют ИИ для межведомственного взаимодействия на стадии бюджетного процесса. Искусственный интеллект является помощником для формулирования соответствующих наименований статьи, кода бюджетной классификации, а также может определить параметры результатов тех или иных бюджетных ассигнований, пояснял министр.

В конце 2025 года глава Минфина Антон Силуанов оценил дефицит российского бюджета. Как указал он, показатель не должен выйти за рамки плановых 2,6 процента ВВП.