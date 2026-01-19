Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:50, 19 января 2026Экономика

Глава Минфина оценил идею отдать формирование бюджета ИИ

Глава Минфина России Силуанов: Ни один ИИ не справится с формированием бюджета
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Ни один искусственный интеллект не сможет справиться в вопросе формирования бюджета, поскольку для этих целей нужна «душа». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

«Все равно, когда формируешь бюджет, здесь нужна душа. Ни один искусственный интеллект, я думаю, пока сегодня с этим не справится», — отметил Силуанов.

До этого глава экономического ведомства объяснял, что сейчас Минфин занимается изучением опыта в области использовании ИИ другими странами. По его словам, Россия в этом смысле идет собственным путем, при этом искусственный интеллект уже помогает министерству высчитывать доходную базу.

Помимо прочего, специалисты также применяют ИИ для межведомственного взаимодействия на стадии бюджетного процесса. Искусственный интеллект является помощником для формулирования соответствующих наименований статьи, кода бюджетной классификации, а также может определить параметры результатов тех или иных бюджетных ассигнований, пояснял министр.

В конце 2025 года глава Минфина Антон Силуанов оценил дефицит российского бюджета. Как указал он, показатель не должен выйти за рамки плановых 2,6 процента ВВП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Желающим достичь оргазма во сне женщинам дали совет

    В США призвали серьезно относиться к России

    Раскрыт вероятный ответ на планы Британии по перехвату танкеров

    Глава Минфина оценил идею отдать формирование бюджета ИИ

    В США назвали следующую цель после Гренландии

    Опрос американцев о Гренландии привел к неожиданным результатам

    Морпехи США купят роботов для разминирования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok