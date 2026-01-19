Гоблин назвал покупающих iPhone людей дебилами

Блогер Пучков назвал дебилами людей, покупающих iPhone за большие деньги

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал дебилами людей, покупающих iPhone за большие деньги. Об этом он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Блогер заявил, что некоторые люди, которые приобретают дорогую технику от Apple, находятся в так называемой вторичной нищете. По словам Пучкова, они не имеют возможности купить квартиру или качественный автомобиль.

«Он сам себе создает какие-то идиотские иллюзии. Он покупает себе iPhone, очень дорогой. "Я могу себе это позволить". Дальше этот дебил путешествует. Приготовьтесь: купил билет на самолет, отлетел в Таиланд и вернулся. Это он путешествие совершил, тоже мне, Синдбад-мореход», — порассуждал переводчик.

