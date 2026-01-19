Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:01, 19 января 2026Интернет и СМИ

Гоблин назвал покупающих iPhone людей дебилами

Блогер Пучков назвал дебилами людей, покупающих iPhone за большие деньги
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал дебилами людей, покупающих iPhone за большие деньги. Об этом он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Блогер заявил, что некоторые люди, которые приобретают дорогую технику от Apple, находятся в так называемой вторичной нищете. По словам Пучкова, они не имеют возможности купить квартиру или качественный автомобиль.

«Он сам себе создает какие-то идиотские иллюзии. Он покупает себе iPhone, очень дорогой. "Я могу себе это позволить". Дальше этот дебил путешествует. Приготовьтесь: купил билет на самолет, отлетел в Таиланд и вернулся. Это он путешествие совершил, тоже мне, Синдбад-мореход», — порассуждал переводчик.

Ранее Гоблин обратился к россиянам, которые не были за границей и при этом выступили с критикой родной страны. Он поинтересовался, с чем они сравнивают условия жизни в России, если никогда не ездили за рубеж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

    Лишиться водительских прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году

    Российских резервистов начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их отправить на СВО

    Президент Болгарии уйдет в отставку

    Раскрыто влияние закона о запрете секса до брака на Бали на российских туристов

    Усман Нурмагомедов сделал прогноз на третий бой между Яном и Двалишвили

    Российские бойцы пошли на хитрость для празднования Крещения в зоне СВО

    Дерипаска предложил защищать Гренландию «полярными медведями»

    В России испытали огнеметную «Мальвину»

    Гоблин назвал покупающих iPhone людей дебилами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok