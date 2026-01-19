Gucci уволил Эштона Кутчера из-за лишнего веса

Gucci отказал актеру Эштону Кутчеру в съемках в рекламе из-за лишнего веса

Итальянский модный дом Gucci уволил американского актера Эштона Кутчера из-за лишнего веса. Об этом артист рассказал в интервью Entertainment Tonight.

47-летний артист указал, что во время модельной карьеры он получил предложение о сотрудничестве от люксового бренда, которым руководил дизайнер Том Форд. Манекенщик прилетел в Италию, однако модельеру его внешность показалась неподходящей, и он отказал ему в съемках в рекламной кампании.

«[Форд] надел на меня что-то вроде розовых плавок Speedo. (...) Я точно знаю, сколько весил, — 178 фунтов [примерно 81 килограмм]. [Форд] сказал: "Он слишком толстый". А потом меня уволили», — вспомнил звезда «Эффекта бабочки».

При этом Кутчер отметил, что в настоящее время они с Фордом смеются над той ситуацией, между ними нет никаких обид. При этом артист пояснил, что многие люди переживают неуверенность в себе независимо от внешности.

«Я начал заниматься модельным бизнесом, когда мне было лет 19, и общался с теми, кого я считаю одними из самых красивых людей в мире. И я очень быстро понял, что у всех есть комплексы», — заверил актер.

В октябре 2025 года Эштон Кутчер пожаловался на свою красоту из-за ее влияния на карьеру.