Актер Эштон Кутчер пожаловался на свою красоту из-за ее влияния на карьеру

Американский актер Эштон Кутчер пожаловался на свою привлекательную внешность. На эту тему он высказался на фестивале Comic Con, пишет Page Six.

47-летняя знаменитость считает, что красота сильно повлияла на его актерскую карьеру. «Каждая роль, которую ты получаешь, отчасти определяется твоей внешностью, верно? Это очень важная часть того, что ты вкладываешь в персонажа», — подчеркнул он.

По словам Кутчера, он упустил многие роли из-за своего внешнего вида. «Есть роли, которые я получил благодаря своей внешности, а есть роли, которые я не получил из-за своей внешности. Иногда это расстраивает», — подытожил он.

