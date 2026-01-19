Исполнительница роли Лары Крофт рассказала о травмах на съемках

Актриса Софи Тернер получила травму спины на съемках фильма про Лару Крофт

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер, которая исполнила роль Лары Крофт в новой экранизации культовой видеоигры, рассказала о травмах, полученных на съемках. Об этом пишет издание Independent.

По словам Тернер, с февраля 2025 она тренировалась по восемь часов в день и пять дней в неделю, несмотря на то, что раньше никогда не занималась спортом.

«Теперь спина болит без перерыва, зато я наконец играю персонажа, который наносит удары кулаками, а не получает их», — признается Тернер.

Ранее студия Prime Video показала первый кадр с актрисой Софи Тернер в роли культового персонажа видеоигр Ларой Крофт. Известно, что звезда «Игры престолов» сыграла героиню в сериале Tomb Raider, который сейчас находится в производстве.