17:39, 15 января 2026

В сети появился первый кадр со звездой «Игры престолов» в роли Лары Крофт

Появился первый кадр из сериала «Tomb Raider» с Софи Тернер в роли Лары Крофт
Андрей Шеньшаков

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Студия Prime Video показал первый кадр с актрисой Софи Тернер в роли культового персонажа видеоигр Ларой Крофт. Фото опубликовало издание Variety.

Известно, что звезда «Игры престолов» сыграла героиню в сериале «Tomb Raider», который сейчас находится в производстве. Проект, как сообщалось, является адаптацией классической серии видеоигр и не будет связан в предыдущими картинами о Ларе Крофт.

Ранее роль расхитительницы гробниц в кино исполняли Анджелина Джоли и Алисия Викандер. При этом, многие фанаты игры считают именно версию с Джоли каноном для визуального воплощения образа Крофт.

В сентябре 2025 года студия подтвердила информацию о том, что британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, сыграет главную роль в сериале.

