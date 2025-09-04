Культура
12:00, 4 сентября 2025Культура

Названо имя новой Лары Крофт

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сыграет главную роль в сериале о Ларе Крофт
Ольга Коровина

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», сыграет главную роль в сериале о приключениях Лары Крофт. Об этом пишет Variety.

Студия Amazon подтвердила слухи о том, что Тернер воплотит знаменитого персонажа серии компьютерных игр Tomb Raider в телеадаптации. Съемки начнутся в январе 2026 года, в качестве шоураннеров выступят Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Убивая Еву») и Чад Ходж («Хорошее поведение»).

В 2001 году роль Лары Крофт исполнила Анджелина Джоли. Фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» заработал в прокате более 274 миллионов долларов, став одной из самых кассовых экранизаций компьютерных игр. Спустя два года вышел сиквел — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни», после чего Джоли решила не возвращаться к роли. В 2018 году был снят перезапуск франшизы — «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер.

В октябре 2024-го сообщалось, что Софи Тернер и актриса Люси Бойнтон, известная ролью в «Богемской рапсодии», стали главными претендентками на роль Лары Крофт. Отмечалось, что в будущем проекте Лара станет не калькой с героини в исполнении Анджелины Джоли, а новым персонажем, написанным сценаристами картины с нуля.

