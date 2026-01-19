Зарезавший молодого россиянина в автобусе попался полицейским

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве молодого человека в автобусе

В Подмосковье задержали подозреваемого в расправе над молодым человеком в автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в Электростали в автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с 18-летним пассажиром. Когда участники конфликта покинули салон, на остановке между ними началась драка. В какой-то момент 19-летний молодой человек достал нож и нанес пострадавшему удары в область шеи и туловища. Потерпевшему оказали медицинскую помощь, но раны оказались несовместимы с жизнью.

Следователи и криминалисты осматривают место преступления, также изучают записи с камер наблюдения. Подозреваемый задержан. Устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что молодого россиянина изрезали в автобусе.