Карпин готов вернуться в Испанию после окончания контракта со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о готовности вернуться в Испанию после того, как закончит работу в национальной команде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Специалист отметил, что это невозможно, пока у него действует контракт со сборной. «Я не могу оставить команду в нынешней ситуации. Но через два года все может быть. Кто знает?» — заявил Карпин.

Тренер возглавляет сборную России с 2021 года. Его контракт с Российским футбольным союзом рассчитан до лета 2028-го.

В бытность футболистом Карпин с 1994 по 2005 год играл в Испании за «Сельту», «Валенсию» и «Реал Сосьедад». С 2014 по 2015 год он тренировал «Мальорку».