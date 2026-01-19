Реклама

11:54, 19 января 2026

Карпин заявил о готовности вернуться в Испанию

Карпин готов вернуться в Испанию после окончания контракта со сборной России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о готовности вернуться в Испанию после того, как закончит работу в национальной команде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Специалист отметил, что это невозможно, пока у него действует контракт со сборной. «Я не могу оставить команду в нынешней ситуации. Но через два года все может быть. Кто знает?» — заявил Карпин.

Тренер возглавляет сборную России с 2021 года. Его контракт с Российским футбольным союзом рассчитан до лета 2028-го.

В бытность футболистом Карпин с 1994 по 2005 год играл в Испании за «Сельту», «Валенсию» и «Реал Сосьедад». С 2014 по 2015 год он тренировал «Мальорку».

