Лукашенко похвалил Трампа за действия по Венесуэле

Лукашенко похвалил Трампа за прямоту высказываний по Венесуэле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил своего американского коллегу Дональда Трампа за прямоту высказываний по Венесуэле. Его слова передает БелТА в понедельник, 19 января.

«Смотрите, он открыто говорит: "Нам надо Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландия, потому что для обороны важно и редкоземельные металлы, нефть, газ — все там есть". Он открыто об этом говорит», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отдельно отметил, что и он, и дипломаты такого рода высказываний не приемлют.

Ранее, 8 января, Александр Лукашенко заявил, что сценарий Венесуэлы, где произошел захват президента страны Николаса Мадуро, в Белоруссии нереален. «Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — объявил президент Белоруссии.

3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Они были вывезены из Венесуэлы. Позже глава Белого дома сообщил, что Вашингтон нанес успешный удар по Каракасу, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.