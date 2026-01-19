Реклама

Лукашенко похвалил Трампа за действия по Венесуэле

Лукашенко похвалил Трампа за прямоту высказываний по Венесуэле
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил своего американского коллегу Дональда Трампа за прямоту высказываний по Венесуэле. Его слова передает БелТА в понедельник, 19 января.

«Смотрите, он открыто говорит: "Нам надо Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландия, потому что для обороны важно и редкоземельные металлы, нефть, газ — все там есть". Он открыто об этом говорит», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отдельно отметил, что и он, и дипломаты такого рода высказываний не приемлют.

Ранее, 8 января, Александр Лукашенко заявил, что сценарий Венесуэлы, где произошел захват президента страны Николаса Мадуро, в Белоруссии нереален. «Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — объявил президент Белоруссии.

3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Они были вывезены из Венесуэлы. Позже глава Белого дома сообщил, что Вашингтон нанес успешный удар по Каракасу, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

