Экономика
14:00, 19 января 2026Экономика

Мировым ценам на нефть спрогнозировали резкое падение

МВФ: Средняя цена Brent упадет на 8,5 процента в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В 2026 году средняя биржевая стоимость североморской эталонной марки нефти Btrent упадет на 8,5 процента в сравнении с показателем за 2025-й и опустится до 62,13 доллара за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

В следующем году, ожидают аналитики, показатель незначительно увеличится и достигнет 62,17 доллара за баррель (плюс 0,1 процента). Несмотря на это, средняя стоимость Brent останется заметно ниже, чем в 2024-2025 годах, полагают в организации. «Цены на нефть остаются низкими и, как ожидается, понизятся еще больше», — указывается в докладе фонда.

Подобной динамике, поясняют аналитики, будет способствовать ряд факторов. К числу основных причин ожидаемого удешевления сырья они отнесли слабый прирост мирового спроса на фоне избытка глобального предложения. В обозримом будущем, отмечают эксперты, стоит ждать падения цен не только на нефть, но и в целом на ключевые виды энергоресурсов, включая природный газ. Это произойдет ввиду пониженного спроса, констатировали в МВФ.

Схожего прогноза придерживаются специалисты Всемирного банка. Согласно их ожиданиям, в 2026 году мировые цены на сырьевые товары упадут до самого низкого за последние шесть лет уровня. Одним из ключевых факторов эксперты назвали слабость мировой экономики, что в значительной мере сдерживает рост глобального спроса. В этой связи, полагают аналитики, будут заметно дорожать основные драгметаллы — золото и серебро. В условиях экономической неопределенности и напряженной геополитической ситуации эти продукты традиционно рассматриваются участниками рынка в качестве «актива-убежища».

