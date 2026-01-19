На ехавших в поезде молодоженов упал строительный кран через день после свадьбы

В Таиланде молодожены погибли в железнодорожной аварии через день после свадьбы

В Таиланде строительный кран упал на поезд, в котором ехали молодожены, сыгравшие свадьбу за день до этого. Об этом сообщает The Thaiger.

Катастрофа произошла 14 января в провинции Накхонратчасима. Строительный кран, задействованный в строительстве эстакады, рухнул на железнодорожные пути непосредственно перед скоростным поездом, следовавшем из Бангкока в Убонратчатхани. В результате аварии 66 пассажиров получили травмы, 32 человека спасти не удалось.

Как пишет издание, среди них были 37-летний Ким Ёнхо из Южной Кореи и его 35-летняя жена Сураттиякорн Канья. Они поженились накануне и ехали в родную провинцию женщины, чтобы навестить ее родных в статусе супругов. Родные рассказали, что Ёнхо и Канья были вместе 10 лет и жили в Южной Корее. В декабре они вернулись в Таиланд, чтобы навестить родных невесты и официально зарегистрировать брак. «Я не знаю, как мы будем жить без них», — сказала мать Каньи.

Она также призвала правительство взять на себя ответственность за случившееся и выплатить компенсации семьям пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Пакистане молодоженов не стало на следующий день после свадьбы. В здании, где собрались участники торжества, взорвался газовый баллон.

