Молодоженов не стало на следующий день после свадьбы из-за взрыва

В Пакистане молодожены погибли на следующий день после свадьбы из-за взрыва газа

В Исламабаде, Пакистан, молодоженов не стало на следующий день после свадьбы. Об этом сообщает ABC News.

В здании, где собрались участники торжества, взорвался газовый баллон. В результате дом обрушился. Молодоженов и шестеро гостей спасти не удалось. Еще семь человек получили ранения.

В результате взрыва оказались повреждены и соседние здания. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям жертв. Он поручил соответствующим органам провести расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ирландии молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь и выжила. В больнице ей диагностировали переломы ребер, коллапс легкого, травмы спины, ноги и бедра, а также инфаркт почки.

