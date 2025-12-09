Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:05, 9 декабря 2025Из жизни

Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

В Ирландии молодая жена выпала из окна второго этажа после свадьбы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Жительница Ирландии Джеки Секстон урегулировала конфликт с отелем, из окна которого выпала в первую брачную ночь. Об этом сообщает Irish Examiner.

29 февраля 2020 года Джеки и ее новоиспеченный муж Кристофер вернулись в отель после свадьбы. Они много выпили, были очень уставшими. Мужчина ушел мыться, тем времен молодая жена разделась, села в одном нижнем белье на подоконник, закинула ноги на стол и закурила.

Когда Кристофер вышел из ванной, Джеки в номере не было. Мужчина сразу обратил внимание на открытое окно и вскоре услышал какие-то стоны с улицы. Он выглянул в окно и увидел внизу жену. Она упала со второго этажа, с высоты 6-8 метров, и лежала на заснеженном асфальте.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019

В больнице Джеки диагностировали переломы ребер, коллапс легкого, травы спины, ноги и бедра, а также инфаркт почки. Женщине пришлось пережить множество операций и пройти долгую реабилитацию. Сначала она могла передвигаться только на инвалидной коляске, затем — при помощи костылей. Сейчас она обходится без них, однако больше не может быть такой же активной, как раньше.

После произошедшего Джеки подала на отель в суд. Она обвиняла его в недостаточном обеспечении безопасности постояльцев. В ответ представители отеля заявили, что все их окна соответствовали требованиям безопасности. Тяжба длилась пять лет, пока адвокаты с обеих сторон не пришли к общему соглашению.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине 26-летняя девушка впала в кому в первую брачную ночь. Ее не стало в больнице через несколько дней после свадьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

    Описано улучшающее жизнь «правило 1-3-5»

    Способность Европы оказать экономическое давление на Китай оценили

    Оценены шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» в Лиге чемпионов

    Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

    Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

    Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

    GAC прокомментировал слухи об уходе из России

    Euroclear испугался мести Москвы за конфискацию ее активов

    Известная российская журналистка рассказала о проблемах со здоровьем из-за веса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok