Новоиспеченная жена впала в кому в первую брачную ночь

В Боснии и Герцеговине девушка умерла через несколько дней после свадьбы

В Боснии и Герцеговине 26-летней девушки не стало через несколько дней после свадьбы. Об этом сообщает Story.

Адна Ровчанин-Омербегович вышла замуж за возлюбленного по имени Фарис 13 сентября. Прошло всего несколько часов после церемонии, как вдруг ей стало плохо. Ее пришлось доставить в больницу. Вскоре девушка впала в кому.

Первую брачную ночь новоиспеченной жене пришлось провести в больничной палате. Однако ее состояние так и не улучшилось. 15 сентября Ровчанин-Омербегович не стало.

Что случилось с девушкой — неизвестно до сих пор. Как пишет Ekskluziva.ba, по некоторым данным, Ровчанин-Омербегович пострадала от сотрясения мозга. Известно, что у девушки и раньше были серьезные проблемы со здоровьем. Однажды она уже впадала в кому и едва вышла из нее, но причину произошедшего не раскрыла.

Ровчанин-Омербегович работала медсестрой и была известна в социальных сетях как визажист. Друзья описали ее как трудолюбивую, улыбчивую и жизнерадостную девушку.

