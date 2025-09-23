Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:15, 23 сентября 2025Из жизни

Новоиспеченная жена впала в кому в первую брачную ночь

В Боснии и Герцеговине девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Milan Suvajac / Wikimedia

В Боснии и Герцеговине 26-летней девушки не стало через несколько дней после свадьбы. Об этом сообщает Story.

Адна Ровчанин-Омербегович вышла замуж за возлюбленного по имени Фарис 13 сентября. Прошло всего несколько часов после церемонии, как вдруг ей стало плохо. Ее пришлось доставить в больницу. Вскоре девушка впала в кому.

Первую брачную ночь новоиспеченной жене пришлось провести в больничной палате. Однако ее состояние так и не улучшилось. 15 сентября Ровчанин-Омербегович не стало.

Что случилось с девушкой — неизвестно до сих пор. Как пишет Ekskluziva.ba, по некоторым данным, Ровчанин-Омербегович пострадала от сотрясения мозга. Известно, что у девушки и раньше были серьезные проблемы со здоровьем. Однажды она уже впадала в кому и едва вышла из нее, но причину произошедшего не раскрыла.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ровчанин-Омербегович работала медсестрой и была известна в социальных сетях как визажист. Друзья описали ее как трудолюбивую, улыбчивую и жизнерадостную девушку.

Ранее сообщалось, что в США пьяный водитель врезался в гольф-кар, в котором новобрачные ехали после свадьбы. Мужчина получил серьезные травмы, девушку спасти не удалось.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор объяснил ночной налет дронов ВСУ на Москву

    Валуев раскритиковал отказ МОК отстранять Израиль

    Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе

    В Казани вслед за другими городами объявили угрозу атаки БПЛА

    Названа причина пробуждения с плохим запахом изо рта

    В Киеве решили не ждать чудес

    Фура взорвалась после массового ДТП на российской трассе

    Российский регион недополучит десятки миллиардов рублей доходов

    Россиянка решила проверить состояние заболевшей ОРВИ дочери и нашла ее мертвой в комнате

    Новоиспеченная жена впала в кому в первую брачную ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости