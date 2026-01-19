Назван лидер китайского рынка смартфонов

Продажи смартфонов Apple выросли в Китае на 28 % в конце 2025 года

Продажи смартфонов Apple выросли в КНР в четвертом квартале 2025 года на 28 процентов, благодаря чему американская компания стала лидером китайского рынка этого вида продукции. Соответствующие данные аналитической компании Counterpoint приводит «Интерфакс».

Причиной такой динамики специалисты назвали популярность iPhone 17 в период зимних праздников. При этом отмечается, что продажи смартфонов таких популярных китайских марок, как Huawei, Xiaomi и Honor, наоборот, снизились в октябре-декабре.

В целом рынок смартфонов в стране сократился в указанный период на 1,6 процента, а за весь 2025 год вырос на 0,6 процента, до 285 миллионов реализованных устройств, говорится в материалах.

Ранее стало известно, что рост экономики Китая составил в прошлом году 5 процентов, в том числе на 5,4 процента вырос сектор сферы услуг.

