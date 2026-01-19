Реклама

Экономика
07:39, 19 января 2026Экономика

В Китае оценили темпы роста экономики

ВВП Китая вырос в 2025 году на 5%
Дмитрий Воронин

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Власти Китая вновь оценили темпы роста экономики в пять процентов. По данным статистического управления КНР, в 2025 году ВВП страны увеличился до 140,18 триллиона юаней или 20,01 триллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно представленной информации, аграрный сектор китайской экономики вырос в прошлом году на 3,9 процента, тогда как промышленность прибавила 4,5 процента, а сфера услуг — 5,4 процента.

В целом в четвертом квартале ВВП вырос только на 4,5 процента, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем в предыдущем. При этом уже в июле-сентябре показатель на фоне нестабильного внутреннего спроса оказался самым слабым за год.

Итоговый уровень роста экономики Китая соответствует целевому показателю правительства страны, составлявшему «примерно пять процентов», а также прогнозу МВФ. В 2024 году ВВП КНР также вырос на пять процентов.

