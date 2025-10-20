Рост китайской экономики оказался самым слабым за год

Reuters: В III квартале экономика Китая выросла меньше чем на 5%

В III квартале 2025 года экономический рост Китая замедлился до самого слабого уровня за год. Об этом сообщило Reuters.

Одной из причин этого стал нестабильный внутренний спрос, из-за которого страна вынуждена особенно сильно зависеть от работы экспортных заводов. Как следствие, растут опасения по поводу углубления структурных дисбалансов. Отмечается, что хотя рост в 4,8 процента и оправдал ожидания, возникли серьезные сомнения в том, что КНР в период растущей торговой напряженности с Вашингтоном сможет обеспечить сохранение таких темпов.

Как пишет агентство, за экспортной мощью Китая скрывается слабость его внутреннего рынка. Из-за этого у производителей не остается иного выбора, кроме как вести ценовые войны на внешних рынках.

По словам менеджера по продажам китайского производителя алюминиевой продукции Джереми Фанга, его компания уже потеряла 20 процентов выручки, поскольку рост продаж в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, Турции и на Ближнем Востоке не смог полностью компенсировать падение заказов в США на 80–90 процентов.

Жесткая конкуренция, в которую пришлось вступить китайским экспортерам, еще больше ослабила экономику КНР. Многим компаниям приходится сокращать зарплаты и даже рабочие места, чтобы остаться в гонке.

Одним из признаков усиливающихся дисбалансов стало то, что в сентябре объем промышленного производства вырос до трехмесячного максимума в 6,5 процента, однако розничные продажи замедлились до 10-месячного минимума в три процента. Кроме того, цены на новое жилье упали самыми быстрыми темпами за 11 месяцев, а инвестиции в пострадавший от кризиса сектор недвижимости за первые три квартала сократились на 13,9 процента в годовом исчислении.

Эксперты полагают, что сложившаяся в Китае модель развития не может считаться устойчивой. Есть серьезный риск дальнейшего замедления роста в среднесрочной перспективе, если власти не предпримут более активных мер по поддержке потребительских расходов.

По данным Национального бюро статистики КНР, в апреле-июне экономика этой страны выросла на 5,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В I квартале речь шла о росте на 5,4 процента.