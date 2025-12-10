Реклама

Экономика
11:23, 10 декабря 2025

Китаю спрогнозировали замедление экономического роста

МВФ: В 2026 году рост экономики Китая замедлится до 4,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В 2025 году экономика Китая вырастет на пять процентов. Такой прогноз подготовил Международный валютный фонд (МВФ). Выводы его аналитиков процитировало издание South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что новый прогноз повышен относительно октябрьских оценок, которые были на 0,2 процентного пункта ниже. Причиной более оптимистичных предположений стало то, что китайские власти прибегли к стимулированию экономики, а кроме того, тарифы на экспорт оказались не такими высокими, как ожидалось.

Впрочем, как полагают в МВФ, в 2026 году темпы роста замедлятся до 4,5 процента. По мнению главы миссии фонда в Китае Сонали Джайн-Чандры, экономика КНР демонстрирует стабильность, но сталкивается с испытаниями, вызванными сохраняющимся дисбалансом. Кроме того, сказываются проблемы в секторе недвижимости, слабый внутренний спрос и дефляционное давление.

В такой ситуации МВФ призывает Пекин перейти к модели роста, основанной на потреблении, покончив с чрезмерной зависимостью от экспорта и инвестиций.

По итогам января-сентября 2025 года инвестиции китайских компаний в основной капитал внутри страны упали на 1,7 процента, хотя предполагалось, что падение составит не более 0,8 процента.

