Китай столкнулся с первым за пять лет падением инвестиций

CNBC: Китай впервые за 5 лет столкнулся с падением инвестиций в основной капитал

По итогам первых девяти месяцев 2025 года инвестиции китайских компаний в основной капитал внутри страны упали на 1,7 процента, хотя аналитики ожидали падения не более чем на 0,8 процента. Об этом со ссылкой на данные Национального статистического бюро КНР сообщает CNBC.

В последний раз такая картина наблюдалась в 2020 году, когда весь мир столкнулся с пандемией COVID-19, а в Китае локдауны носили исключительно жесткий характер.

Президент и главный экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чжан объяснил, что негативная динамика связана с секторами недвижимости и инфраструктуры, которые испытывают проблемы с привлечением средств инвесторов. По его мнению, до конца года Пекин воздержится от принятия дополнительных мер, поскольку экономика, скорее всего, сможет достичь запланированного роста в пять процентов. Однако в дальнейшем правительству придется что-то делать.

По итогам октября промышленное производство в Китае выросло на 4,9 процента в годовом выражении, что на 6,5 процента ниже сентябрьского показателя. Экономический рост в третьем квартале замедлился до 4,8 процента после 5,4 и 5,2 процента в первых двух кварталах, а экспорт в октябре снизился впервые почти за два года на фоне проблем с поставками в США.

Ранее сообщалось, что китайские банки начали упрашивать компании и граждан взять кредит на короткий срок с компенсацией за проценты. Так клиенты ничего не потеряют, а финансовые организации смогут выполнить требования правительства по объемам кредитования.

Опрошенные Bloomberg банкиры говорят, что практика стала массовой, потому что другим образом получить нужную статистику не получается. Потенциальные заемщики предпочитают погашать кредиты, глубокий спад рынка жилья не позволяет развивать ипотеку, поэтому подъем реального кредитования в стране становится непосильной задачей.