Китайские банки начали платить проценты по кредитам за клиентов

Bloomberg: Банки в Китае выполняют требования властей за счет фиктивных кредитов

Банки в Китае все чаще прибегают к практике оформления фиктивных кредитов, когда клиенты берут деньги на небольшой срок, а потом возвращают их, причем проценты платят сами финансовые организации. Об этом со ссылкой на источники на рынке пишет Bloomberg.

На такую хитрость банкиров вынуждают идти требования правительства выполнить планы по кредитованию, которые разбиваются о низкий реальный спрос. Пекин хочет, чтобы в 2025 году кредитов было выдано не меньше, чем годом ранее.

Владелец компании по производству автозапчастей рассказал агентству, что согласился помочь банку после нескольких настойчивых просьб и взял кредит на пять миллионов юаней (около 700 тысяч долларов), который не был нужен ему для бизнеса. Полученные средства предприниматель разместил на депозите и вернул через месяц, причем проценты ему оплатили.

Другой бизнесмен сообщил, что банк предложил ему отложить погашение кредита на месяц и согласился предоставить денежную компенсацию, равную процентной выплате.

Почти два десятка опрошенных банкиров утверждают, что практика становится массовой, потому что другим образом получить нужную статистику не получается. Компании и физические лица предпочитают погашать кредиты, а не брать новые. Глубокий спад рынка жилья не позволяет заработать на ипотеке, поэтому реальное кредитование в стране падает.

Власти пытаются восстановить инвестиции за счет облегчения доступа к кредитам, но не могут придумать способ заставить граждан и компании обращаться за заемными средствами.

Ранее стало известно, что китайский экспорт в октябре 2025 года снизился на 1,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, хотя эксперты ожидали трехпроцентный рост.