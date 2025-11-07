Экономика
12:16, 7 ноября 2025Экономика

Китайская внешняя торговля не оправдала ожиданий

CNBC: Китайский экспорт упал на 1,1 %, а импорт вырос всего на 1 %
Кирилл Луцюк

Фото: China Daily via Reuters

Китайский экспорт в октябре 2025 года снизился на 1,1 процента, если сравнивать со вторым месяцем осени прошлого года. Об этом сообщил канал CNBC.

Такое падение поставок на внешний рынок оказалось неожиданным для экспертного сообщества, которое рассчитывало на трехпроцентный рост. Не оправдал ожиданий аналитиков и импорт, выросший всего на процент, хотя по прогнозам ожидался рост в 3,2 процента. Последнее объяснили затянувшимся спадом на рынке жилья и слабой конъюнктурой на рынке труда, которые продолжили давить на потребительский спрос.

Отмечается также, что экспорт Китая в США в октябре сократился на 25 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Импорт упал почти на 23 процента. Всего за первые 10 месяцев 2025 года поставки китайских товаров в США снизились на 17,8 процента.

По данным Главного таможенного управления КНР, за 10 месяцев 2025 года российско-китайский товарооборот упал на 9,5 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

