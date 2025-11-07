Экономика
10:13, 7 ноября 2025Экономика

В Китае оценили темпы падения торговли с Россией

Таможня Китая: Товарооборот с Россией с начала 2025 г. снизился на 9,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Bobby Yip / Reuters

По итогам января-октября 2025 года российско-китайский товарооборот упал на 9,5 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Это подсчитало Главное таможенное управление КНР. Выводы его специалистов процитировало РИА Новости.

Товарооборот составил 183,243 миллиарда долларов. За указанный период КНР ввезла в РФ товаров на 82,069 миллиарда долларов — на 12,6 процента меньше, чем в январе-октябре 2024 года. Российские поставки в Китай уменьшились почти на семь процентов и оцениваются в 101,174 миллиарда долларов.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о небывало высоком уровне российско-китайских экономических отношений. По словам главы правительства, переговоры с китайским руководством подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства между странами.

В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров пообещал, что власти России и Китая приложат дополнительные усилия для того, чтобы двусторонний товарооборот снова начал расти. Причиной его снижения Мантуров назвал рыночную конъюнктуру и негативные внешние факторы.

