16:43, 6 ноября 2025Экономика

Торговлю России и Китая описали словами «небывало высокий уровень»

Мишустин: Экономические отношения РФ и Китая вышли на небывало высокий уровень
Вячеслав Агапов

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Экономические отношения России и КНР вышли на небывало высокий уровень. Такими словами описал торговлю двух стран председатель правительства РФ Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

На заседании кабмина Мишустин заявил, что переговоры с китайским руководством подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства между государствами. Россия продолжит развивать сотрудничество с соседом по ряду ключевых секторов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что доля торговых расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах превысила 99 процентов. Расчеты между Россией и Китаем в долларах и евро упали до уровня статистической погрешности, пояснил Мишустин.

Мишустин также описал сотрудничество России и Китая китайской поговоркой «взаимное доверие — краеугольный камень дружбы». Страны развивают проекты по освоению месторождений нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, кооперации в сфере энергетики, мирного атома, исследованию космоса и Луны, а также прочие инициативы.

