13:25, 3 ноября 2025

Торговлю России с Китаем в долларах и евро назвали статистической погрешностью

Мишустин: Доля доллара в расчетах РФ и КНР упала до статистической погрешности
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Расчеты между Россией и Китаем в долларах и евро упали до уровня статистической погрешности. Так назвал ситуацию в торговле двух стран премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует «Интерфакс».

В ходе выступления на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран глава кабмина подчеркнул, что Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнером и расчеты в валютах недружественных государств сократились до минимального.

Кроме того, в рамках встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Ханчжоу Мишустин заявил, что отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться, несмотря на западные санкции.

Мишустин также описал сотрудничество России и Китая китайской поговоркой. По его словам, «взаимное доверие — краеугольный камень дружбы». Так он характеризовал взаимные проекты по освоению месторождений нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, кооперации в сфере энергетики, мирного атома, исследованию космоса и Луны, реализации совместных программ в авиа- и автомобилестроении, развитию транспортных коридоров, а также работе в экстремальных условиях Арктики.

