Экономика
15:27, 4 ноября 2025Экономика

Доля расчетов России и Китая в нацвалютах превысила 99 процентов

Силуанов: Доля Расчетов России и Китая в нацвалютах составила 99,1 процента
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Доля торговых расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах превысила 99 процентов. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

«Если говорить о расчетах, то 99,1 процента осуществляется в рублях и юанях», — сказал он.

Ранее в ноябре стало известно, что Центробанк понизил официальный курс доллара на 2 ноября и выходные. Стоимость доллара США опустилась до 80,88 рубля. Также снизился курс китайского юаня — с 11,34 до 11,24 рубля.

В конце октября источники Reuters сообщили, что власти России готовятся к размещению на Мосбирже номинированных в юанях облигаций. По информации собеседников агентства, всего планируют до четырех выпусков облигаций на общую сумму до 400 миллиардов рублей.

Свежая Россия
    Все новости