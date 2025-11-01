Экономика
10:15, 1 ноября 2025Экономика

Мантуров прокомментировал снижение товарооборота России и Китая

Мантуров: Власти РФ и КНР приложат усилия для возвращения товарооборота к росту
Дмитрий Воронин

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Власти России и Китая приложат дополнительные усилия для возвращения двустороннего товарооборота к росту. Комментарий первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова о необходимости таких шагов приводит ТАСС.

Констатировав значительный рост торговли с ведущим российским торговым партнером, который произошел за четыре года, политик признал произошедшее в 2025-м некоторое снижение этого показателя, назвав его причиной рыночную конъюнктуру и негативные внешние факторы. Преодолению спада, по словам Мантурова, может помочь в том числе подписанное в мае и ратифицированное Москвой на днях межправительственное соглашение по поощрению и взаимной защите инвестиций.

В целом за девять месяцев текущего года товарооборот РФ и Китая сократился на 9,4 процента. В том числе в январе-сентябре на 8,1 процента упал импорт Пекином российской нефти. После двух рекордных лет эксперты ожидают снижения объема двусторонней торговли с почти 245 миллиардов долларов примерно до 225 миллиардов.

