Экономика
07:38, 13 октября 2025Экономика

Объемы торговли России и Китая заметно упали

Товарооборот России и Китая снизился на 9,4 процента в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Global Look Press

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы торговли России и Китая, являющегося для РФ главным экономическим партнером, сократились на 9,4 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном падении товарооборота двух стран сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период товарооборот России и Китая упал до 163,6 миллиарда долларов в денежном выражении. Большая часть торговли пришлась на экспорт из РФ — 90,05 миллиарда долларов. В годовом выражении показатель снизился на 7,7 процента. Китайские поставщики отправили в России товаров на общую сумму в 73,6 миллиарда долларов (минус 11,3 процента).

По итогам прошлого года объемы двусторонней торговли достигли рекордной отметки в 240,11 миллиарда долларов. За 12 месяцев резко увеличился размер как китайского (плюс 46,9 процента), так и российского (плюс 12,7 процента) экспорта. Однако по итогам 2025 года эксперты прогнозируют падение товарооборота.

Поддерживать высокие темпы роста будет трудно из-за усиления санкционного давления США, рисков вторичных ограничений для финансовых организаций азиатской страны, проблем с обслуживанием платежей российских контрагентов и удорожания логистики. На этом фоне замглавы Минпромторга Алексей Груздев призвал не ждать «столь яркой динамики» двусторонней торговли, как в предыдущие несколько лет.

