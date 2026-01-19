Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:47, 19 января 2026Путешествия

Названы главные туристические ловушки в популярных странах мира

InsureandGo назвал Чикаго, Венецию, Лас-Вегас туристическими ловушками
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alessio Bachetti / Unsplash

15 городов мира, привлекающих множество иностранцев, назвали главными туристическими ловушками. Соответствующий рейтинг составила InsureandGo на основе отзывов пользователей сети.

Эксперты отметили, что эти города в популярных странах становятся магнитом для путешественников, но часто оказываются разочаровывающими.

Первое место занял Чикаго, США, где многие достопримечательности кажутся слишком коммерциализированными. На второй строчке разместилась итальянская Венеция — там «трудно ощутить настоящую местную жизнь». Замкнул тройку лидеров американский Лас-Вегас, где, по мнению путешественников, не хватает аутентичности.

В рейтинг также попали Нэшвилл (США), Хобарт (Австралия), Бостон (США), Лондон (Великобритания), Сингапур (Сингапур), Сидней (Австралия), Брюссель (Бельгия), Майами (США), Нью-Йорк (США), Остин (США), Ванна (Великобритания), Ванкувер (Канада).

Ранее также Radical Storage назвал Краков самым чистым городом мира, что делает его наиболее комфортным для путешествий. 98,5 процента отзывов туристов о чистоте в этом польском городе положительные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна выйдет из СНГ

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Женщинам назвали главное правило возвращения сексуального влечения

    Премьеру Чехии из-за Гренландии пришлось купить глобус

    Третий российский лыжник получил нейтральный статус

    Знаменитый телеведущий упал и попал в больницу

    Виктория Боня ответила критикующим ее тело с целлюлитом фразой «я живой человек»

    ВСУ атаковали два российских региона

    Москвичи пожаловались на неработающие лифты в доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok