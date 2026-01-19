Названы главные туристические ловушки в популярных странах мира

InsureandGo назвал Чикаго, Венецию, Лас-Вегас туристическими ловушками

15 городов мира, привлекающих множество иностранцев, назвали главными туристическими ловушками. Соответствующий рейтинг составила InsureandGo на основе отзывов пользователей сети.

Эксперты отметили, что эти города в популярных странах становятся магнитом для путешественников, но часто оказываются разочаровывающими.

Первое место занял Чикаго, США, где многие достопримечательности кажутся слишком коммерциализированными. На второй строчке разместилась итальянская Венеция — там «трудно ощутить настоящую местную жизнь». Замкнул тройку лидеров американский Лас-Вегас, где, по мнению путешественников, не хватает аутентичности.

В рейтинг также попали Нэшвилл (США), Хобарт (Австралия), Бостон (США), Лондон (Великобритания), Сингапур (Сингапур), Сидней (Австралия), Брюссель (Бельгия), Майами (США), Нью-Йорк (США), Остин (США), Ванна (Великобритания), Ванкувер (Канада).

Ранее также Radical Storage назвал Краков самым чистым городом мира, что делает его наиболее комфортным для путешествий. 98,5 процента отзывов туристов о чистоте в этом польском городе положительные.