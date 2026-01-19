В ряде российских регионов похолодало на 20 градусов ниже нормы

Синоптик Вильфанд: В Сибири температурная аномалия достигла 20 градусов

Сибирь скована аномальными холодами. О необычайно сильных холодах в России агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температурная аномалия в Сибири при и так низких нормах достигла 20 градусов. В Новосибирской и Томской областях, Кузбассе и Алтайском крае столбики термометров опустились ниже отметки минус 40 градусов. При этом на юге и в центре Красноярского края температура колеблется в пределах минус 45-50 градусов, подчеркнул синоптик.

Суперхолода наблюдаются и южнее Красноярского края. В Хакасии похолодало до минус 45 градусов и ниже. В Иркутской области метеорологи фиксируют минус 42-47 градусов, что ниже нормы на 15-17 градусов. В некоторых районах региона температура понизилась до минус 55 градусов.

Аномальное же тепло вскоре придет на Чукотку. После метели и небывалых снегопадов температура на полуострове поднимется на 20-25 градусов выше нормы.