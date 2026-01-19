Реклама

10:41, 19 января 2026

Один российский регион предупредили об аномалии

Вильфанд: На Чукотке ожидается аномально теплая погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На Чукотке ожидается аномально теплая погода на 20-25 градусов выше нормы. Об этом российский регион предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам метеоролога, в Анадыре в ночь на понедельник, 19 января, температура поднялась до 15-20 градусов мороза. Во вторник днем потепление продолжится — ожидается минус 1-4 градуса. Вильфанд подчеркнул, что оттепель в середине зимы — очень редкое явление для Чукотки.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Москве и области заметно потеплеет. Температура воздуха в столице приблизится или даже превысит климатическую норму.

