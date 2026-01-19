Реклама

Экономика
16:18, 19 января 2026Экономика

Особняк российского миллиардера оказался под угрозой сноса

Mash: Незаконный особняк миллиардера Чигиринского в Барвихе могут снести
Александра Качан (Редактор)
Александр Чигиринский

Александр Чигиринский. Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Особняк российского миллиардера Александра Чигиринского в Барвихе признали незаконным и теперь могут снести. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По его данным, администрация Одинцовского округа Московской области не выдавала разрешения на строительство объекта и не знала о нем. Особняк возведен на участке в 3,3 гектара, его стоимость оценивается более чем в миллиард рублей. Дом занял берег Москвы-реки и Саминки, в ходе строительных работ был изменен рельеф и застроен участок в первом поясе санитарной охраны, что запрещено законом.

На особняк Чигиринского пожаловался бизнесмен Глеб Рыськов, который планирует добиться восстановления реки на месте объекта. Теперь прокуратура готовится провести проверку и подать иск. По итогам постройку могут снести, а участки снять с кадастрового учета. При этом компания миллиардера «Рассветы» получила разрешение на пользование рекой Саминкой от подмосковного Минэкологии. Земля должна была пойти под гидротехнические сооружения и дноуглубительные работы, однако таких мероприятий не проводили.

Ранее сообщалось, что суд не удовлетворил иск Рыськова против пирса певицы Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище.

