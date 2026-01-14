Реклама

Экономика
15:20, 14 января 2026Экономика

Стала известна судьба иска против пирса Пугачевой

Суд не удовлетворил иск адвоката Рыськова о незаконности пирса Пугачевой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Суд не удовлетворил иск предпринимателя Глеба Рыськова против пирса певицы Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московско-Окского бассейнового водного управления.

Рыськов хотел выкупить право на водопользование на части Истринского водохранилища, но не смог добиться проведения аукциона из-за расположенного на территории акватории пирса. В иске адвокат попросил признать конструкцию незаконной, однако после проверки суд встал на сторону Пугачевой.

Ранее Рыськов пожаловался в природоохранную прокуратуру на певицу Ларису Долину. Причиной стал искусственный пруд артистки площадью 230 квадратных метров на территории защитной полосы ручья в Московской области. Истец считает, что водоем нарушает существующие правила, и просит его ликвидировать.

