Экономика
11:43, 12 января 2026Экономика

На Долину пожаловались в прокуратуру

«112»: На Долину пожаловались в природоохранную прокуратуру
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Предприниматель из Саратова Глеб Рыськов пожаловался в природоохранную прокуратуру на певицу Ларису Долину. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Причиной жалобы стал искусственный пруд Долиной площадью 230 квадратных метров, который артистка возвела на территории защитной полосы безымянного ручья на севере Московской области. Бизнесмен просит прокуратуру провести проверку, привлечь артистку к ответственности и устранить нарушения, ликвидировав пруд, восстановив рельеф и рекультивировав почву.

Отмечается, что прежде Рыськов уже направлял похожие жалобы на других артистов за незаконное разрастание их загородных объектов. В их числе Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) и Александр Гордон.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина улетела на отдых в Абу-Даби вместо передачи ключей от скандальной квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье.

