Польшу предупредили о смертельной угрозе из-за Трампа

Депутат Зандберг предупредил Польшу о смертельной угрозе из-за политики Трампа

Депутат Сейма, лидер партии «Разем» Адриан Зандберг предупредил Польшу о смертельной угрозе из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и его притязаний на остров. Слова политика приводит Polsat.

«Это представляет смертельную угрозу для Польши, если мы будем считать нормой, что любая держава может сказать другой стране: "Отдай мне свою территорию"», — подчеркнул политик.

По словам Зандберга, Польше также угрожает обесценивание международного права в угоду открытому применению силы. Депутат призвал польские власти отреагировать на притязания Трампа в соответствии со своими интересами, которые заключаются в соблюдении принципа неприкосновенности государственных границ.

В ноябре 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО вступила в период нестабильности из-за непредсказуемости Трампа.