Премьер Польши пожаловался на Трампа

Туск: НАТО вступила в период нестабильности из-за непредсказуемости Трампа

НАТО вступила в период нестабильности из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Gazeta Wyborcza.

«Пока мы находимся в турбулентности, мы не уверены, какими будут следующие шаги администрации Дональда Трампа. Непредсказуемость вообще стала особенностью нашей эпохи. Но НАТО выстоит», — сказал он.

По словам Туска, Польша нуждается в НАТО как в альянсе, доказавшем свою эффективность за годы существования.

Ранее Трамп заявил, что численность американских войск в Европе пока не меняется, несмотря на вывод части военнослужащих США из Румынии. До этого румынское Министерство обороны сообщило, что командование Вооруженных сил США в Европе приняло решение значительно сократить контингент на территории страны в рамках пересмотра военного присутствия на континенте.