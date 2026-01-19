Реклама

14:46, 19 января 2026Силовые структуры

Приехавший на свидание к россиянке американец получил срок

На Кубани осудили американца за перевозку оружия на яхте
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На Кубани осудили американца за перевозку оружия на яхте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман на своей прогулочной яхте следовал из штата Каролина в город Амасра в Турции. При этом у него на борту находилось оружие и боеприпасы. 19 июня 2025 года он пришвартовал судно в морском порту Сочи, скрыв оружие от таможенного контроля.

После прохождения таможенной границы в ходе проведения осмотра яхты боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ.

На суде Зиммерман полностью признал вину и рассказал, что в интернете познакомился с девушкой из Казани и решил приехать к ней на своей яхте. При этом он не изучил российское законодательство и полагал, что оружие для самообороны, которое хранилось на борту, должно оставаться там.

Суд признал его виновным в незаконной перевозке оружия и приговорил к пяти годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что вскрылась неожиданная подробность об организаторе покушения на Захара Прилепина.

