Приехавший на свидание к россиянке американец получил срок

На Кубани осудили американца за перевозку оружия на яхте

На Кубани осудили американца за перевозку оружия на яхте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман на своей прогулочной яхте следовал из штата Каролина в город Амасра в Турции. При этом у него на борту находилось оружие и боеприпасы. 19 июня 2025 года он пришвартовал судно в морском порту Сочи, скрыв оружие от таможенного контроля.

После прохождения таможенной границы в ходе проведения осмотра яхты боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ.

На суде Зиммерман полностью признал вину и рассказал, что в интернете познакомился с девушкой из Казани и решил приехать к ней на своей яхте. При этом он не изучил российское законодательство и полагал, что оружие для самообороны, которое хранилось на борту, должно оставаться там.

Суд признал его виновным в незаконной перевозке оружия и приговорил к пяти годам колонии общего режима.

