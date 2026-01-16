Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:44, 16 января 2026Силовые структуры

Вскрылась неожиданная подробность об организаторе покушения на Прилепина

ТАСС: Убийство Татарского и покушение на Прилепина организовал один человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrey Titov / Globallookpress

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) и покушение на писателя Захара Прилепина организованы одним и тем же человеком, который работает в Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения Верховного суда РФ.

Отмечается, что в результате способствования расследованию дела исполнителем преступления против Прилепина Александром Пермяковым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был установлен организатор преступлений, в отношении котого было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство.

Также удалось установить, что денежные средства Пермякову переводило то же лицо, которое переводило деньги Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), совершившей теракт против Татарского.

В сентябре 2024 года гражданина Украины Александра Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы после покушения на Прилепина. Его признали виновным по шести статьям УК РФ, среди которых 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В центре Москвы произошла стрельба

    Останки таинственно пропавшего юноши опознали через 60 лет

    Работающие с чужими гениталиями люди поделились своими открытиями

    В совете Кличко украинцам увидели пользу для российских военных

    Россия выразила солидарность с народом Ирана

    Россиянам напомнили о короткой неделе

    Москвич решил воспитать трех хулиганов и расстрелял их

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok