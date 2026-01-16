Вскрылась неожиданная подробность об организаторе покушения на Прилепина

ТАСС: Убийство Татарского и покушение на Прилепина организовал один человек

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) и покушение на писателя Захара Прилепина организованы одним и тем же человеком, который работает в Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения Верховного суда РФ.

Отмечается, что в результате способствования расследованию дела исполнителем преступления против Прилепина Александром Пермяковым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был установлен организатор преступлений, в отношении котого было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство.

Также удалось установить, что денежные средства Пермякову переводило то же лицо, которое переводило деньги Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), совершившей теракт против Татарского.

В сентябре 2024 года гражданина Украины Александра Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы после покушения на Прилепина. Его признали виновным по шести статьям УК РФ, среди которых 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконный оборот оружия»).

