13:40, 19 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы указывающие на онлайн-зависимость признаки

Психолог Яушева: Нарушение режима сна может указывать на онлайн-зависимость
Наталья Обрядина

Фото: Marcos Mesa Sam Wordley / Shutterstock / Fotodom

Клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала о том, какие признаки могут указывать на развитие онлайн-зависимости и как наладить цифровую гигиену. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

По словам врача, основной показатель любой зависимости заключается в том, что она вытесняет остальные сферы жизни и существенно снижает ее качество. К психологическим проявлениям виртуальной зависимости она отнесла повышенную раздражительность, тревогу и ухудшение настроения, если человек по каким-то причинам находится вдалеке от объекта зависимости. Что касается физиологических симптомов, то это может проявляться нарушением режима сна, учащенным сердцебиением, недостаточным вниманием к личной гигиене.

«Признаки онлайн-зависимости может заметить не только сам человек, но и его близкие. Так, например, если он только отвечает на сообщение или читает новости, а затем спокойно откладывает телефон — это одна ситуация. И совсем другая, когда человек буквально не выпускает телефон из рук, отвлекаясь от текущих задач», — рассказала психолог.

Людям, чувствующим, что они становятся зависимыми от виртуальной реальности, специалистка рекомендовала пересмотреть свое отношение к интернету. Следующим шагом она назвала отслеживание времени, проведенного в сети. Это позволит понять, что именно «съедает» свободное время, и тем самым повысить продуктивность.

Также, по словам Якушевой, важно определить четкую границу между рабочим и личным временем, чтобы осознаннее подходить к использованию цифрового пространства. Кроме того, полезно инициировать личные встречи, например, с друзьями взамен долгим перепискам в мессенджерах. Если же самостоятельно справиться не получится, стоит обратиться за профессиональной помощью, подытожила психолог.

Ранее директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко предупредила, что при употреблении алкоголя мозг получает мощный удар. По ее словам, это происходит потому, что именно там скапливается наибольшее количество токсичных веществ.

