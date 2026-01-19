Прошедший Сирию российский боец вернулся на СВО после ранения с разрывом органов

RT: Российский боец вернулся на СВО после ранения с разрывом органов

Замкомандира ОСН «Медведи» добровольческого отряда беспилотных систем «БАРС-37» группировки «Днепр» с позывным Атаман вернулся в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после ранения с разрывом органов. Его историю публикует RT.

Атаман участвовал в освобождении Донбасса в 2014 году, дважды заходил в сирийскую Пальмиру и штурмовал аэропорт в Гостомеле в 2022-м. За долгие годы службы боец не раз оказывался под огнем: в него стреляли из орудий боевых машин пехоты и его даже выцеливал снайпер. По словам военнослужащего, до СВО ему везло — не было ни единого ранения.

По данным издания, во время одного из боев российского бойца накрыла артиллерия противника. «Сначала я увидел, как расходится земля, затем получил мощный удар и уже в полете услышал непосредственно разрыв снаряда», — вспомнил Атаман.

По его словам, тогда ему отбило легкие и порвало диафрагму, кроме того, лопнула почка и был поврежден кишечник. «Но ничего — вовремя доставили на операционный стол, собрали», — отметил собеседник канала.

В госпитале он потерял до 20 килограммов веса. Восстановление заняло полтора года. Затем он вернулся на СВО. Атаман считает, что его спас блокнот в нагрудном кармане. «Скорее всего, пробив блокнот, снаряд поменял траекторию — прошел вдоль ребер и остановился возле позвоночника», — заключил он.

