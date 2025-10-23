Потерявший обе ноги на СВО российский боец собрался вернуться на фронт вместе с невестой

RT: Потерявший обе ноги на СВО боец собрался вернуться на фронт с невестой

Потерявший обе ноги в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине 23-летний штурмовик Сергей Кротов собрался вернуться на фронт вместе с невестой. Его историю публикует RT.

Как пишет издание, в августе 2024 года при проведении разведки в направлении укрепленной позиции противника боец подорвался на мине и потерял ступню на левой ноге. Во время эвакуации он подорвался на мине во второй раз — ему оторвало по колено правую ногу.

Военнослужащий рассказал, что сначала на разведку отправились солдаты на мотоциклах, но двое не выжили, а третий был ранен и смог выползти к российским позициям только через три дня. После этого было принято решение послать на разведку пешую группу.

Когда до опорного пункта оставалось менее двух километров, в небе был замечен украинский разведывательный беспилотник, и военным пришлось разделиться. Кротов решил пойти вперед в одиночку, потому что «нескольких солдат противнику было бы "срисовать" проще». Он двигался перебежками, стараясь оставаться незамеченным.

«Ни овражка на пути не встретилось, ни зарослей густого кустарника. Метров 300 до вражеских окопов оставалось, когда при очередном рывке вперед под левой ногой — взрыв. На шоке, на всплеске адреналина боли не почувствовал, как-то отстраненно, как не на себя, а на кого-то другого смотрю — полступни вместе с берцем отлетело, два пальца торчит, и кровь хлещет», — вспомнил он, добавив, что не потеряв самообладания, смог самостоятельно пережгутоваться.

С его слов, в этот момент над ним зависли еще два украинских дрона. Штурмовик притворился, что не подает признаков жизни, и это его спасло. Он ползком возвращался к своей группе по минному полю.

«Времени не существовало, ползу и ползу, пока меня не окликнул солдат из моего отделения. С его помощью я поднялся, оперся на его плечо и запрыгал на целой ноге. И тут произошел второй подрыв. Я просто рухнул на землю, находясь в полном сознании и понимая, что теперь у меня оторвана и правая нога», — вспомнил Кротов.

Бойца эвакуировали с поля боя. После операции в Донецке его доставили в Санкт-Петербург. Сейчас награжденный медалью Жукова ветеран СВО учится на инструктора беспилотных летательных аппаратов. Он собирается жениться на вдове сослуживца и вместе с ней вернуться на фронт. Россиянка также учится на инструктора БПЛА.

По данным издания, оба уже имеют сертификаты операторов БПЛА, но на СВО отправится не могут. «Сказали, что Сергей, как ампутант, не сможет выполнять обязанности службы в полной мере, а мне, как женщине, место может быть только при штабе. Мы же хотим быть полезными в зоне боевых действий», — рассказала невеста бойца.

Кротов, в свою очередь, заявил, что сдаваться не намерен. «Нам есть за что мстить врагу. Поэтому решили теперь стать инструкторами для операторов БПЛА, которых готовят на полигонах в тыловой зоне проведения СВО. Надеемся, что обучение должно дать нам дорогу на фронт», — заключил он.

Ранее сообщалось, что другой боец СВО, потерявший во время задания ногу, вернулся в зону боевых действий после увольнения. Сейчас он является инструктором отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева.