00:53, 19 января 2026

Раскрыт вероятный ответ на планы Британии по перехвату танкеров

Посол Келин: У танкеров могут появиться корабли охраны из-за риска перехвата
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Планы Великобритании задерживать суда, находящиеся под санкциями, приведут к серьезным последствиям для мировой торговли. Об этом заявил «Известиям» посол России в Лондоне Андрей Келин.

Он предупредил, что рядом с танкерами могут появиться корабли охраны, как это сейчас происходит в районах, где высок риск нападения пиратов. Также возможно закрытие некоторых районов для судоходства, кроме того, вероятны попытки блокировать критически важные проливы и каналы.

Дипломат назвал действия Британии целенаправленной эскалацией нестабильности. Ее итогом станет рост цен на сырье и товары, уверен Келин.

13 января The Times узнала, что власти Великобритании нашли юридические основания для возможного захвата и задержания танкеров, связанных с так называемым теневым флотом России. Для этих целей британские власти планируют задействовать Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2018 года. «Любые суда, находящиеся под санкциями и замеченные в плавании под ложным флагом, рискуют стать объектом крупных совместных операций НАТО», — говорилось в материале.

