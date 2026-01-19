Реклама

17:27, 19 января 2026Силовые структуры

Россиянин получит реальный срок за громкую музыку в квартире

Жителю Архангельска грозит 7 лет за громкую музыку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В суд поступило уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Архангельска, который три года изводил соседей по дому громкой музыкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина обвиняется по статьям 117 («Истязание») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Ему грозит от трех до семи лет колонии.

По версии следствия, в период с 15 декабря 2022 года по 8 июня 2025-го архангелогородец систематически очень громко включал музыку, в том числе ночью. Уровень шума в этом случае сильно превышал допустимые санитарно-эпидемиологические требования, а его соседи испытывали физические и моральные страдания. Одному из жителей дома был причинен вред средней тяжести.

Ранее россиянин по фамилии Грубый выбил глаз жителю Хабаровска из-за замечания о громкой музыке.

