Россиянин устроил взрыв рядом с проезжавшей полицейской машиной и попал на видео

В Шушарах мужчина взорвал петарду рядом с полицейской машиной

В петербургском поселке Шушары мужчина взорвал петарду рядом с проезжавшей мимо полицейской машиной. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как россиянин бросает снаряд в снег. С ним в этот момент находится сын дошкольного возраста. Когда оперативники останавливаются, мужчина с ребенком убегают.

Как выяснил «Mash на Мойке», взрыв оказался такой силы, что его слышали жители ближайших домов.

Правоохранительные органы пока произошедшее не комментировали.

