Женщина подложила коробку петард под машину инкассаторов в Москве

В Москве задержали женщину, подложившую коробку петард под машину инкассаторов

Полицейские задержали 24-летнюю женщину, которая положила коробку с петардами под автомобиль в Москве и подожгла. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ведомства, все произошло на охраняемой парковке на Дубининской улице. Один из работников фирмы вовремя заметил огонь и потушил коробку.

В отношении задержанной возбуждено дело по статье о хулиганстве. Предварительно, она действовала по указке неизвестных — они ввели ее в заблуждение, представившись сотрудниками силовых структур. Как уточняет РЕН ТВ, машина, под которую женщина положила коробку с петардами, была инкассаторской.

Ранее в Магнитогорске петарда попала в девушку. Она получила ожог.